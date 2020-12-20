Закроют до вакцины. В Британии новый жесткий карантин может продлиться не один месяц

Минздрав Великобритании считает, что нельзя отменять локдаун пока не будет вакцинирована большая часть страны.

В Великобритании новые жесткие карантинные ограничения из-за мутировавшего коронавируса могут продлиться несколько месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает The Guardian.

По его словам, карантин для 16 млн жителей Англии, введенный 20 декабря, может быть продлен до того момента, пока не будет вакцинирована большая часть населения.

"Важно, чтобы люди не просто придерживались новых ограничений, а чтобы каждый в зоне "4 уровня" (с жестким карантином – ред.) вел себя так, будто именно он является носителем вируса, чтобы не допустить заражения других", – сказал министр.

Хэнкок также подчеркнула, что из-за более высокой заразность нового штамма потребуется больше мер предосторожности, чем прежде.

"Мы это знаем, потому что в ноябре в тех районах в Кенте, где этот штамм начал распространяться, количество заражений продолжало расти, тогда как в других частях страны ноябрьский локдаун оказался очень эффективным", – отметил Хэнкок.

По мнению министра, удержать под контролем ситуацию в этот раз будет очень сложно, что наверняка станет главным вызовом для страны в ближайшие несколько месяцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже заявила, что находится в "тесном контакте" с официальными лицами Великобритании по поводу появления нового штамма, передает ВВС. Также в ВОЗ добавили, что новая мутация распространяется быстрее, чем старая версия вируса, но не считается более смертоносной.

Такая же мутация COVID-19 была ранее обнаружена не только в Великобритании, но и в Нидерландах, Дании и Австралии.

Пока нет повода считать, что новый штамм коронавируса сделает вакцины менее эффективными, считают эксперты.

Напомним, на прошлой неделе Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления.

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.