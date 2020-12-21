Новый штамм коронавируса обнаружили в Италии

Пациентка находится со своим партнером в изоляции.

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который появился в Великобритании и, по предварительной информации, распространяется быстрее прежнего, зарегистрировали в Италии.

Об этом сообщает ANSA.

"Пациент и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что согласно информации, полученной из медицинских источников, у пациента, который находится со своим партнером в изоляции, наблюдается сильная вирусная нагрузка. Согласно некоторым источникам, ему недавно сделали мазок, вероятно, во время переезда. Другие члены его семьи и контактировавшие с ним лица также находятся в изоляции.

Италия прекращает принимать рейсы из Великобритании до 6 января. Тем же, кто посещал страну в последние 14 дней, запретили въезд.

Напомним, на прошлой неделе Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления.

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что ситуация вышла из-под контроля. Новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро. Кроме того, в Великобритании введут жесткий карантин, который может продлится больше месяца.

Ряд стран Европы уже закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса. Правительство Украины активно проводит консультации по поводу возможных ограничений авиасообщения с этой страной.