Ученые предупредили об опасных последствиях нового штамма коронавируса

Быстрое распространение инфекции серьезно ударит по сфере здравоохранения

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Великобритании, приведет к увеличению количества заболевших и умерших уже в следующем году, сообщает Medicalx Press.

К такому выводу пришли ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Они подчеркнули, что на данный момент доподлинно неизвестно, является ли новый штамм более опасным для зараженного человека, однако доказано, что он потенциально более заразен и быстро замещает собой другие формы коронавируса.

Высокая контагиозность штамма подразумевает более стремительный рост нового количества заболевших, а это значит, что нагрузка на медицину возрастет еще больше и будет способствовать повышению уровня смертности.

Напомним, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен уже в восьми европейских странах. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Первые пять зараженных зафиксированы и в Японии. Это люди, прилетевшие из Великобритании.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины назвал вероятные причины появления нового штамма. Первая – вирус мутировал вследствие длительной инфекции у одного пациента с угнетенной иммунной системой. Вторая – мутированный вирус мог передаться человеку от животных.

Напомним, что в результате секвенирования вирусного генома в Великобритании 14 декабря был обнаружен новый штамм коронавируса.

Из-за этого украинцам не рекомендуют летать в Лондон. В Великобритании же заявили, что в связи со стремительным распространением инфекции ситуация вышла из-под контроля. Поэтому в стране введут жесткий карантин, который может продлится больше месяца.