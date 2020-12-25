Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми странах Европы, – ВОЗ

Мутировавший вирус распространяется среди более молодых возрастных групп

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен в восьми европейских странах, сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"8 стран Европейского региона идентифицировали новый вариант COVID19 VOC-202012/01", – говорится в публикации.

Клюге подчеркнул, что сейчас "жизненно важно" усилить защитные меры: соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не покидать "пузыри поддержки" – группы, ограничивающие круг общения во время пандемии.

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Он добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.

"Бдительность важна, пока продолжаются исследования для определения его воздействия", – отметил представитель ВОЗ.

Новый штамм коронавируса добрался и до Японии. По информации The Japan Times, в стране выявили пять случаев заражения среди граждан, которые прилетели из Великобритании. Все они отправлены на самоизоляцию, а медицинская служба устанавливает круг контактных лиц.

21 декабря стало известно о выявлении мутированного вируса в Италии. Как и в случае с Японией, в страну его привезли граждане, прилетевшие из Великобритании.

Минздрав Британии признал, что ситуация с новым вирусом вышла из-под контроля. Из-за слишком быстрого распространения заболевания власти страны объявили о введении жесткого карантина.

В Министерстве здравоохранения Украины призвали сограждан воздержаться от поездок в Лондон, а тех, кто уже там, попросили проявлять осмотрительность.

В свою очередь врач Евгений Комаровский развеял страхи украинцев, которые боятся, что новый штамм повлияет на эффективность вакцинации, и заявил, что такие опасения безосновательны.