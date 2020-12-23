Комаровский рассказал, повлияет ли новый штамм коронавируса на эффективность вакцинации

Врач прокомментировал наиболее распространенные слухи о новом штамме COVID-19.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, не повлияет на эффективность вакцин от COVID-19, заверил в новом видео на своем YouTube-канале украинский врач Евгений Комаровский.

Комментируя возникшую панику, он подчеркнул, что в течение года мутаций вируса были уже сотни.

"Не каждая мутация говорит, что вирус принципиальным образом меняется! Когда создается вакцина, то она не создается против какого-то уникального генома вируса, на который только и действует. Когда мы планируем вакцинацию, то суть препарата – выработка антител против достаточно стабильного участка генома вируса", – подчеркнул он.

Поэтому, отвечая на вопрос, повлияет ли новый штамм на эффективность вакцинации, доктор дал прямой ответ:

"Не повлияет! И на сегодня практически все производители, которые имеют отношение к уже созданным вакцинам, сказали, что их вакцины сохраняют эффективность, и мутации на это не влияют".

Комаровский отметил и тот факт, что на сегодня нет никаких данных о том, что новый штамм делает протекание болезни тяжелее или вызывает повышенную смертность.

Во время эфира врач также выразил недоумение по поводу того, почему обнаружение нового штамма послужило поводом для изоляции Великобритании.

"Напрашиваются грустные мысли о том, что коронавирус — коронавирусом, а политика – политикой… Как я много раз повторял, все коронавирусные решения не столько медицинские, сколько политические", – резюмировал он.

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Ранее Комаровский рассказал, чем опасна потеря нюха у больных коронавирусом, а также объяснил, почему сон на животе полезен для зараженных COVID-19.

По состоянию на 23 декабря в Украине коронавирусом заразились 989 642 человека (10 136 – за последние сутки). Осложнения, вызванные инфекцией, унесли 17 172 жизни граждан.

Тем временем в МОЗ разработали план вакцинации населения от коронавируса, который разделен на четыре этапа.

По словам главы ведомства Максима Степанова, вакцину Украина получит в конце первого — начале второго квартала следующего года. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.