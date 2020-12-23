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Статистика коронавируса в Украине на 23 декабря: 10 136 новых случаев

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коронавирус, люди, улица, одесса
Фото: Anadolu Agency

Выздоровели за сутки 15 372 человека.

За 22 декабря коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заболели еще 10 136 человек, среди них 537 детей и 422 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2979 человек;
  • умерли – 275;
  • выздоровели – 15 372;
  • проведено тестирований – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).

За все время пандемии заболели 989 642 человека, выздоровели– 615 660, умерли 17 172, проведено ПЦР-тестов – 5 348 820.

Наибольшее количество новых случаев отмечено в Киеве (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 103 663 случая (из них 1 381 за последние сутки);
  • Винницкая область — 21 259 (114);
  • Волынская область — 31 490 (352);
  • Днепропетровская область — 54 625 (472);
  • Донецкая область — 33 102 (342);
  • Житомирская область — 36 975 (165);
  • Закарпатская область — 27 391 (88);
  • Запорожская область — 49 341 (887);
  • Ивано-Франковская область — 42 300 (210);
  • Киевская область — 54 831 (809);
  • Кировоградская область — 7 949 (88);
  • Луганская область — 9 181 (187);
  • Львовская область — 57 906 (505);
  • Николаевская область — 27 970 (491);
  • Одесская область — 66 295 (792);
  • Полтавская область — 32 945 (439);
  • Ровенская область — 39 251 (331);
  • Сумская область — 38 501 (180);
  • Тернопольская область — 32 738 (159);
  • Харьковская область — 66 243 (591);
  • Херсонская область — 16 162 (189);
  • Хмельницкая область — 37 142 (302);
  • Черкасская область — 35 938 (525);
  • Черновицкая область — 38 721 (166);
  • Черниговская область — 27 723 (365).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

статистика, коронавирус, украина, 23 декабря

По данным ресурса covid19.gov.ua, в Украине 21 декабря был проведен 25 141 ПЦР-тест, 29,5% из них оказались положительными. В лабораториях остались необработанными 3 286 образцов.

Напомним, в городе Кривой Рог мужчина покончил жизнь самоубийством из-за страха заразиться коронавирусом. 

Польша может передать Украине вакцину против коронавируса при наличии излишков.