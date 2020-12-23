Статистика коронавируса в Украине на 23 декабря: 10 136 новых случаев
Выздоровели за сутки 15 372 человека.
За 22 декабря коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заболели еще 10 136 человек, среди них 537 детей и 422 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2979 человек;
- умерли – 275;
- выздоровели – 15 372;
- проведено тестирований – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).
За все время пандемии заболели 989 642 человека, выздоровели– 615 660, умерли 17 172, проведено ПЦР-тестов – 5 348 820.
Наибольшее количество новых случаев отмечено в Киеве (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 103 663 случая (из них 1 381 за последние сутки);
- Винницкая область — 21 259 (114);
- Волынская область — 31 490 (352);
- Днепропетровская область — 54 625 (472);
- Донецкая область — 33 102 (342);
- Житомирская область — 36 975 (165);
- Закарпатская область — 27 391 (88);
- Запорожская область — 49 341 (887);
- Ивано-Франковская область — 42 300 (210);
- Киевская область — 54 831 (809);
- Кировоградская область — 7 949 (88);
- Луганская область — 9 181 (187);
- Львовская область — 57 906 (505);
- Николаевская область — 27 970 (491);
- Одесская область — 66 295 (792);
- Полтавская область — 32 945 (439);
- Ровенская область — 39 251 (331);
- Сумская область — 38 501 (180);
- Тернопольская область — 32 738 (159);
- Харьковская область — 66 243 (591);
- Херсонская область — 16 162 (189);
- Хмельницкая область — 37 142 (302);
- Черкасская область — 35 938 (525);
- Черновицкая область — 38 721 (166);
- Черниговская область — 27 723 (365).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, в Украине 21 декабря был проведен 25 141 ПЦР-тест, 29,5% из них оказались положительными. В лабораториях остались необработанными 3 286 образцов.
Напомним, в городе Кривой Рог мужчина покончил жизнь самоубийством из-за страха заразиться коронавирусом.
Польша может передать Украине вакцину против коронавируса при наличии излишков.