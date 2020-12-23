Статистика коронавируса в Украине на 23 декабря: 10 136 новых случаев

Выздоровели за сутки 15 372 человека.

За 22 декабря коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заболели еще 10 136 человек, среди них 537 детей и 422 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2979 человек;

умерли – 275;

выздоровели – 15 372;

проведено тестирований – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).

За все время пандемии заболели 989 642 человека, выздоровели– 615 660, умерли 17 172, проведено ПЦР-тестов – 5 348 820.

Наибольшее количество новых случаев отмечено в Киеве (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 103 663 случая (из них 1 381 за последние сутки);

Винницкая область — 21 259 (114);

Волынская область — 31 490 (352);

Днепропетровская область — 54 625 (472);

Донецкая область — 33 102 (342);

Житомирская область — 36 975 (165);

Закарпатская область — 27 391 (88);

Запорожская область — 49 341 (887);

Ивано-Франковская область — 42 300 (210);

Киевская область — 54 831 (809);

Кировоградская область — 7 949 (88);

Луганская область — 9 181 (187);

Львовская область — 57 906 (505);

Николаевская область — 27 970 (491);

Одесская область — 66 295 (792);

Полтавская область — 32 945 (439);

Ровенская область — 39 251 (331);

Сумская область — 38 501 (180);

Тернопольская область — 32 738 (159);

Харьковская область — 66 243 (591);

Херсонская область — 16 162 (189);

Хмельницкая область — 37 142 (302);

Черкасская область — 35 938 (525);

Черновицкая область — 38 721 (166);

Черниговская область — 27 723 (365).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, в Украине 21 декабря был проведен 25 141 ПЦР-тест, 29,5% из них оказались положительными. В лабораториях остались необработанными 3 286 образцов.

Напомним, в городе Кривой Рог мужчина покончил жизнь самоубийством из-за страха заразиться коронавирусом.

Польша может передать Украине вакцину против коронавируса при наличии излишков.