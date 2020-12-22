"Одиночество достало": в Кривом Роге мужчина покончил с собой из-за страха заболеть COVID-19

В предсмертной записке мужчина написал, что не может справиться со страхом заразиться коронавирусом.

В городе Кривой Рог мужчина покончил жизнь самоубийством из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом сообщает местное издание "Днепр оперативный".

Отмечается, что мужчина решился на суицид, перерезав себе вены канцелярским ножом. Других следов насильственной смерти на теле полицейские не нашли.

Также мужчина оставил предсмертную записку, в которой написал, что больше не может справиться со страхом заразиться COVID-19.

"Не могу больше справится со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти. София, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей", – написал самоубийца.

Отметим, что это не первый случай самоубийства, связанный с коронавирусом. В частности, в городской больнице Запорожья женщина 1964 года рождения с подозрением на Covid-19 покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.

Подобный инцидент также произошел в Киевской городской клинической больнице №4, опорной для лечения больных коронавирусом, где за двое суток двое мужчин покончили с собой, выпрыгнув из окон столичного медучреждения.

Ранее Фокус разбирался в том, почему происходят самоубийства среди больных коронавирусом, и как именно Covid-19 толкает больных на такой шаг.