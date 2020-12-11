Облегчить тяжелое состояние при коронавирусе поможет сон на животе, – Комаровский

Этот метод спасет не только при COVID-19

Сон на животе является одним из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких при тяжелом и даже среднем протекании коронавирусной инфекции у человека. Об этом на своем YouTube-канале рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский.

"Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно!", – пояснил он.

Подобным образом доктор рекомендует спать и тем, у кого компьютерная томография показала хоть какое-то поражение легких, и это не обязательно коронавирус.

Комаровский обратил внимание на тот момент, что для многих этот метод является несколько проблемным из-за большого живота, который делает такой сон практически невозможным. Но и здесь есть выход.

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"Дело в том, что все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на змейке. Эту змейку можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину или даже все пружины можно просто повынимать. На это уходит буквально 20 минут. Потом, когда коронавирус вас минует, вы эти пружины поставите на место", – объяснил врач.

Ранее Комаровский объяснил опасность потери обоняния при коронавирусе и назвал два момента, когда этот симптом может привести к серьезным последствиям.

По состоянию на 11 декабря в Украине COVID-19 заразились 872 228 человек, причем 13 514 – за последние сутки.