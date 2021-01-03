"Рожала почти каждый год": жительница Хмельницкой области родила 18-го ребенка (видео)

У новорожденного малыша 9 братьев и 8 сестер. Его маме 42 года.

Светлана Кухарчук, живущая в Хмельницкой области, стала мамой уже 18-го ребенка. Она родила мальчика, которого назвали Павликом. Об этом рассказывает "Суспільне".

Кухарчук теперь воспитывает 10 мальчиков и 8 девочек.

По словам акушера-гинеколога послеродового отделения Анны Жолкевской, 18-е роды имели определенные риски, однако обошлись без эксцессов.

"Она родила здорового, хорошего мальчика весом 4 килограмма 150 граммов. Ребенок себя чувствует хорошо", — сказала Жолкевская.

Заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник сообщила, что такие роды в области впервые.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды, были у нас. Если посчитать, она вышла замуж в 18, сейчас ей 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", — сказала Мельник.

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Напомним, в Минюсте рассказали какими именами в Украине называли детей в 2020 году. Среди самых интересных оказались: "Зеленский", "Янык", "Империя", "Квитка", "Золушка", "Лимон", "Принц", "Князь", "Шанель", "Парижан" и другие.