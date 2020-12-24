Зеленский, Киев, Империя, Янык, Квитка: как украинцы называли детей в 2020 году

Среди необычных имен также оказались "Золушка", "Лимон", "Принц", "Князь", "Шанель" и "Парижан".

Минюст в ответ на запрос издания "Сегодня" предоставил список имен, которые давали украинцы своим детям с января по ноябрь 2020 года.

Среди традиционных женских имен чаще всего девочек называли "Валериями", "Богданами", "Антонинами", "Анастасиями", "Аннами", "Викториями" и еще десятком распространенных имен.

Мальчиков чаще всего называли "Артемами", "Андреями", "Богданами", "Владиславами", "Владимирами", "Даниилами", "Дмитриями" и другими популярными именами.

Однако некоторые родители решили дать своим детям уникальные имена, в том числе — имена сказочных героев или названия топонимов. В частности, девочек называли так: "Луна", "Империя", "Золушка", "Шанель", "Нева", "Сабрина", "Лада", "Мадона", "Квитка".

Мальчиков же называли такими именами: "Зеленский", "Вакула", "Янык", "Вакула", "Киев", "Князь", "Парижан", "Принц", "Лимон", "Калеб", "Марсель".

В Минюсте рассказали, что особых ограничений при выборе имен для детей нет, однако есть ряд правил, которые нужно соблюдать. В частности, ребенку нельзя давать более двух имен.

"Имя ребенку определяется по согласию родителей. Имя ребенку, рожденному незамужней женщиной, в случае отсутствия добровольного признания отцовства определяется матерью ребенка. Спор между родителями об имени ребенка может решаться органом опеки и попечительства или судом (ст. 146 Семейного кодекса Украины)", — сказала Ольга Онищук, замминистра юстиции по вопросам госрегистрации.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что в Украине нет ограничений на присвоение имени, родители могут назвать своего ребенка так, как им хочется. Однако уполномоченный по правам детей Николай Кулеба считает, что выбирать имя ребенку нужно, оставаясь в рамках здравого смысла.

Среди редких имен, которые давали детям в 2019 году, оказались "Спартак", "Алимп", "Фрота", "Хауля", "Севиль" и "Савватий".