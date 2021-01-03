ДТП из-за кошки. Утопившей в реке машину харьковчанке выписали штраф

Суд принял решение выписать женщине штраф из-за того, что она сбила ограждение.

Киевский районный суд принял решение наложить штраф на женщину, которая осенью 2020 года слетела на Kia Sorento в реку в центре Харькова. Тогда она рассказывала полиции, что сделала резкий маневр, пытаясь спасти кошку, которая выбежала на проезжую часть. Об этом рассказывает "Суспільне".

Суд, исследовав материалы дела, а именно протокол об админнарушении, схему места ДТП и объяснения самой женщины, признал ее виновной.

Согласно постановлению суда, опубликованному в Едином реестре судебных решений, женщина обязана будет заплатить 340 гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора. Причиной тому стало то, что водитель "не учла дорожных обстоятельств, не придерживалась безопасного бокового интервала и совершила наезд на преграду, а именно — забор-ограждение".

340 грн штрафа — это минимальное взыскание по статье 124 КУоАП. Максимальной санкцией по этой статье является лишение права управлять транспортом от шести месяцев до года. Женщине дали 10 дней для обжалования этого решения.

Отметим, ДТП произошло 20 октября 2020 года. Женщина слетела на машине в реку Харьков. Ее и машину пришлось доставать из воды спасателям. Водитель не пострадала, а машина получила механические повреждения. Кошка осталась цела.

[ + – ] Женщина утопила в реке машину Kia Sorento Фото: Telegram / "Веха–Харьков"

[ + – ] Женщина утопила в реке Харьков машину

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Напомним, египтянина, который в ноябре 2020 года сбил 4 человек на "островке безопасности" в Харькове, арестовали на 60 суток. Вскоре этот срок истекает.