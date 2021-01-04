Впервые за 10 лет. В украинских подземных хранилищах накопилось 28,3 млрд кубометров газа
Из 28,3 млрд кубов газа в режиме "Таможенный склад" находится 11,2 млрд кубов. Остальной объем закачали украинские газовые компании.
Более 90 иностранных клиентов используют украинские подземные хранилища, — сообщает "Группа Нафтогаз" в Фейсбуке.
Режим "Таможенный склад" значительно повысил популярность украинских хранилищ. Это услуга, которая позволяет клиенту сохранять газ в хранилищах до 3 лет без уплаты налогов и таможенных сборов.
Благодаря внедрению общего продукта shorthaul совместно с "Оператором ГТС" Украины, клиенты могут получать скидки на транспортировку между определенными точками входа и выхода на международных соединениях. В том числе для дальнейшего хранения газа на территории подземных газовых хранилищ Украины.
В компании отмечают, что в конце 2020 года Оператор газовых хранилищ внедрил еще одну услугу – Мониторинг хранения газа, переданного под заставу банку. Банки могут следить за операциями с газом в хранилищах, который клиенты используют в качестве залога для получения кредита.
"Нафтогаз" также поделились планами на 2021 год:
- Развитие Оператора газохранилищ по международным стандартам
- Модернизация подземных газовых хранилищ. План рассчитан до 2029 года на общую сумму в 13,5 млрд гривен.
- Внедрение новых продуктов и услуг клиентам.
Напомним, что с начала года цена на газ для населения поднялась на 14%.