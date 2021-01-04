Регистрация на пробное ВНО стартует в Украине 5 января. Что изменится из-за коронавируса

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет с 5 по 19 января на сайте соответствующего регионального ЦОКО, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Согласно опубликованной информации, в этом году пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам состоится 10 апреля. Из-за эпидемиологических угроз каждый участник пробного ВНО сможет выбрать только один предмет для прохождения. Тестирование будет платным, и сумма составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона.

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый зарегистрированный сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.

Чтобы получить результаты, гражданам, которые пройдут тестирование, необходимо будет занести все ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в течение 10-14 апреля. Воспользовавшись это возможностью, они узнают, как прошли оценивание, уже 16 апреля, получив информацию в личных кабинетах.

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результат пробного ВНО не будет засчитан как оценка государственной итоговой аттестациию и не будет использован для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

Что касается основной сессии ВНО, которая продлится с 21 мая по 16 июля, то регистрация на нее начнется с 1 февраля. В Минобразования уже заявили о том, что рассматривают четыре сценария проведения ВНО, и какой именно будет реализован, зависит от эпидемиологической ситуации.

Напомним, Министерство образования предложило сделать ВНО по дополнительным предметам платным.