Министерство образования предложило сделать ВНО по дополнительным предметам платным

Кроме "платных" тестов, в числе нововведений МОН предложило рейтинговать только тех абитуриентов, которые будут участвовать во вступительной кампании.

Министерство образования и науки предложило для общественного обсуждения проект приказа, которым уточняется порядок проведения ВНО для выпускников украинских школ.

Документ уточняет категории участников ВНО, а также внедряет нормы об особенностях подготовки, проведения и определения результатов ВНО для выпускников, которые не требуют рейтингового результата. В частности, результаты государственной итоговой выпускников, которые не планируют поступать в вузы, будут определяться без учета рейтинговой оценки.

Соответствующий акт министерства, под названием "Об утверждении изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования" опубликован на сайте МОН. Как сообщает ведомство, проект приказа призван привести этот Порядок в соответствие с законами "О профессиональной перед высшими образовании" и "О среднем образовании".

"Предложенные министерством изменения направлены на то, чтобы уменьшить затраты на организацию тестирования лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата Оценивания по рейтинговой шкале 100-200 баллов", – отмечает пресс-служба Минобразования.

Ведомство уточнило, что до 21 декабря 2020 года принимает предложения и замечания к указанному проекту на специальный почтовый адрес для обратной связи.

Как пишет профильный интернет-портал "Оsvita.ua", проанализировав документ МОН: "Планируется, что участники ВНО при условии оплаты получат право пройти тестирование по большего количества учебных предметов, чем установлено Министерством образования и науки". В настоящее время это число ограничено 5-ю предметами.

"После одобрения проекта изменений МОН совместно с "Украинским центром оценивания качества образования" разработает соответствующий порядок осуществления оплаты за составление дополнительных тестов. Учитывая комплексность вопрос о предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями участвовать в платном ВНО участники смогут не ранее 2022 года", – сообщает издание.

Напомним, недавно Европейский Союз во очередной раз предостерег украинское правительство от пересмотра структуры Министерства образования и науки, поскольку такой шаг обнулит проведенные ранее реформы.

Как мы уже сообщали, согласно проекту бюджета Украины на 2021 год, компания "Укравтодор" получит на свое "Большое строительство" почти столько же, сколько составляет весь бюджет Минобразования на год.