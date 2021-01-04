"Русский язык в Украине пытаются "забить камнями" - Егорова. Она назвала Онегина "автором"

Телеведущая заявила, что она 25 лет была "исключительно украиноязычной составляющей".

Актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире телеканала Zik заявила, что русский язык в Украине якобы пытаются "забить камнями".

"Из-за того, что именно сейчас пытаются русский язык забить камнями, именно из-за того, что я защищаю право людей быть собой и говорить на том языке, на котором с тобой говорила мать, которая тебя любила, пела тебе колыбельную…" — пояснила Егорова, почему занимает такую позицию.

Она отметила, что у многих уже нет родителей, однако они уже не "примут принуждения", поскольку "мы являемся людьми, а не собаками, и нас не должны дрессировать". Егорова заявила, что люди должны понимать друг друга на том языке, на котором говорит душа.

Также она, рассуждая, о русском и украинском языках в Украине, заявила, что 25 лет она была исключительно "украиноязычной составляющей". Она осудила Ларису Ницой и Ирину Фарион, которые "позволяют себе на украинском языке говорить грязные, неприятные слова", а далее назвала Евгения Онегина "автором". Отметим, Евгений Онегин является вымышленным персонажем из романа Александра Пушкина.

"Язык должен быть языком любви. Если ты любишь людей, если ты любишь землю, хочешь отдать что-то, то неважно, на каком языке ты говоришь. Потому что люди чувствуют этот толчок, они чувствуют атмосферу. А когда женщины, якобы красивые, уверенные в себе, которые получили все в своей жизни именно благодаря другой стране, в которой они учились бесплатно, в которой они получали высшее образование, в которой они читали Пушкина, Онегина и всех таких других авторов, которые являются частью нашего сознания, они сейчас пытаются сами себя загнать в тупик, для того, чтобы сказать нам, что мы должны пойти за ними", — сказала Егорова в эфире телеканала.

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Напомним, в ноябре 2020 года Снежана Егорова опубликовала "некролог" Украине, написав, что страну "убила независимость". "Датами жизни Украины" она указала 1991-2014 годы.

Ранее Снежана Егорова писала письмо пятому президенту Петру Порошенко о телевизионном киллерстве. В письме она просила защитить ее от бывшего супруга Антона Мухарского.