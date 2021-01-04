Украинец пытался провезти на оккупированный Донбасс иконы и книги 19 века

57-летний мужчина ехал в оккупированную Брянку.

Мужчина хотел провезти через КПВВ "Станица Луганская" на Донбассе книги и иконы, которые датированы началом XIX века. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По словам пограничников, вчера на КПВВ приехал 57-летний украинец, который ехал в неподконтрольную Брянку.

Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 г.), книга "Лукреций о природе вещей" (1913 г.), "Географический атлас" (1890 г.), "Псалтырь" (1898 г.), икона Иисуса Христа (год неизвестен), которые, по словам пограничников, представляют культурную ценность и запрещены для перевозки.

Документов на перевозку ценностей у мужчины не было. Предметы старины сотрудники ГФС изъяли на экспертизу. В отношении мужчины составили административные протоколы за перевозку старинных прдеметов.

Напомним, пограничники Сербии пресекли попытку перевозки большой археологической коллекции, насчитывающей более 2 тысяч предметов, замаскированной под паркет из Украины. Контрабанду задержали в ночь на 29 декабря на пограничном переходе Сербская Црня. Ее вез грузовик с румынскими номерами, водителем был 46-летний гражданин Сербии. На вопрос таможенников он рассказал, что везет два пакета конфет и товар, который указан в таможенной документации.