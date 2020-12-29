Из Сербии пытались вывезти 2000 древних артефактов, замаскировав под паркет из Украины

Всего таможенники насчитали 2113 предметов из коллекции, представляющей большую историческую ценность.

Пограничники Сербии пресекли попытку перевозки большой археологической коллекции, насчитывающей более 2 тысяч предметов, замаскированной под паркет из Украины. Об этом сообщает пресс-служба сербских пограничников.

Контрабанду задержали в ночь на 29 декабря на пограничном переходе Сербская Црня. Ее вез грузовик с румынскими номерами, водителем был 46-летний гражданин Сербии. На вопрос таможенников он рассказал, что везет два пакета конфет и товар, который указан в таможенной документации.

"В ходе детального осмотра автомобиля было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены незаявленными антикварными предметами разных периодов: бронзового века, византийского периода, средневековья, а также предметами древних славян и кельтов", – сказано в сообщении.

Таможенники насчитали в общей сложности 2113 предметов, среди которых – подвески, кольца, различные инструменты и оружие, один камень большего размера и несколько металлических фигур. Из предметов повседневного обихода в коллекции также есть несколько ложек, игл, ножей, ключей, шпор, пряжек для ремней, пуговиц и монет.

Все находки будут переданы для дальнейшей экспертизы.

Водитель сказал таможенникам, что коллекция не его, но что он согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату, и что ему сказали, что кто-то свяжется с ним после того, как он прибудет в страну.

Напомним, в ночь на 2 декабря в Закарпатской области сотрудники ГПСУ задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане. По словам пограничников, они неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию.