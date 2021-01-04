Степанов считает, что заболеваемость COVID увеличится после праздников

По словам министра, также существует вероятность роста сезонной заболеваемости гриппом.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что после празднования рождественских и новогодних праздников количество новых случаев COVID-19 возрастет. Об этом Степанов сказал во время совещания при участии президента Зеленского, передает пресс-служба ОП.

Владимир Зеленский дал поручение анализировать статистику заражений коронавирусом после праздников.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас госпитализировать необходимо 22 802 человека, а пять недель назад — около 28−29 тысяч. Сейчас, говорит премьер, в Украине почти 66 тысяч койко-мест для больных COVID-19.

Степанов добавил, что в стране уменьшается заболеваемость пневмонией. За последнюю неделю зафиксировали 19,5 тыс. случаев, а в период с 9 по 15 ноября — почти 39 тысяч.

Степанов считает, что также существует вероятность роста сезонной заболеваемости гриппом.

Кроме того, Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабмин ускорит выплаты семьям медиков, умерших во время борьбы с COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 4 января в Украине выявили 4 158 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 4 576).