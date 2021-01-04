Ульяна Супрун покинула Украину и улетела в США, – СМИ

В конце прошлого года Супрун закрыла три своих проекта из пяти.

Бывшая руководитель Минздрава Украины (в качестве исполняющего обязанности министра) Ульяна Супрун покинула Украину. Об этом со ссылкой на главу Ассоциации психиатров Украины, директора Украинско-американского бюро защиты прав человека Семена Глузмана сообщило издание "Страна".

"По моей информации сегодня Супрун улетела в США. Непонятно — на время или "с концами", — сказал Глузман.

Ульяна Супрун в конце прошлого года закрыла три общественные организации, которые ей принадлежали ей и ее мужу Марку Супруну.

Речь идет об организациях "Захист патріотів", "Пейтріот дефенс" (Patriot Defence) и "Київський культурний клуб". По данным ресурса YouControl, решение об их закрытии принято учредителями. Причины закрытия не называются. На сегодняшний день все организации находятся в стадии ликвидации.

По данным того же ресурса, у Супрун в Украине остаются два проекта: общественная организация "Творческое объединение "Вавилон 13" и общественная организация "Арк.юэй".

"Вавилон 13" – неформальное кинообъединение, в которое входит ряд известных украинских режиссеров и операторов. Оно начало свою деятельность коротким видео "Prologue", которое было записано на Михайловской площади 30 ноября 2013 года. Позже был создан ряд полнометражных документальных фильмов, работы цикла документальных фильмов "Зима, которая нас изменила" и "Наша Надежда".

Об "Арк.юэй" на ее сайте говорится, что это "площадка для обмена полезными идеями, результатами честных поисков и успешными опытами". Значительная часть публикаций на сайте посвящена вопросам психологии.

Напомним, 1 января Супрун написала в Facebook, что публикует свой последний пост и дает последний совет украинцам. "Украинцы непобедимы. Конфликтуйте и не идите на компромисс со злом", – написала она. Кроме того, Супрун призвала украинцев не бояться брать ответственность на себя и принимать важные решения. "Если хватит смелости попрощаться, всегда сохранишь надежду, чтобы снова увидеться", – закончила свой текст она.

На сегодняшний день Facebook-страница "Уляна Супрун" закрыта. Есть только "Ulana Suprun", последний пост там датирован 28 декабря.