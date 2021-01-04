Дело Новака. Офис генпрокурора выслал в Польшу письменное подозрение экс-главе Укравтодора

Славомиру Новаку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР в рамках международного сотрудничества направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему и.о. главы "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Ему инкриминируется умышленное невыполнение служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступившего в законную силу, а равно воспрепятствование его исполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В Офисе напомнили, что по данным следствия, Новак в течение 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины.

"Вследствие таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также экс-чиновник был предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", – говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. Вместе с тем, позже чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и.о. главы "Укравтодора" и вернулся в Польшу.

В сообщении Офиса генпрокурора не сообщается имя бывшего и.о. главы "Укравтодора". Как известно, речь идет о Славомире Новаке.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, 20 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака.

В свою очередь, 20 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищении средств на дорожном строительстве под руководством бывшего главы "Укравтородора" Славомира Новака.

Преступные действия происходили в период 2016-2019 годов, при этом начинались "схемы" на территории Украины, а заканчивались уже на территории Польши.

Согласно докладу главы НАБУ Сытника, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава "Укравтодора" Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций. За счет этой неправомерной выгоды на территории Польши создавалось предприятия – эти "коррупционные" средства пополняли их уставный капитал. Таким образом эти средства легализовались за границей.

В сентябре 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши обнаружило два тайника, в которых Славомир Новак прятал наличные деньги в эквиваленте свыше 1 миллиона долларов