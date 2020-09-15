В Польше нашли тайники Славомира Новака: квартиры, Land Rover и миллион долларов

Центральное антикоррупционное бюро Польши обнаружило два тайника, в которых экс-министр транспорта Польши и бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак прятал наличные деньги в эквиваленте свыше 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши.

Бюро активы Новака арестовало. "Оперативники изъяли наличность в размере более 4 млн злотых, в том числе 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых (8 тысяч долларов)", – говорится в заявлении польской спецслужбы.

Бюро также арестовало другие активы, приобретенные за деньги: две квартиры, общая стоимость которых около 2 млн злотых (около 550 тысяч долларов), автомобиль Land Rover, а также другие материальные ценности.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака.

В свою очередь, в понедельник, 20 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищении средств на дорожном строительстве под руководством бывшего главы "Укравтородора" Славомира Новака.

Преступные действия происходили в период 2016-2019 годов, при этом начинались "схемы" на территории Украины, а заканчивались уже на территории Польши.

Согласно докладу главы НАБУ Сытника, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава "Укравтодора" Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций. За счет этой неправомерной выгоды на территории Польши создавалось предприятия – эти "коррупционные" средства пополняли их уставный капитал. Таким образом эти средства легализовались за границей.

В июле Славомир Новак был арестован на 3 месяца.