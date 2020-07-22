Экс-глава Укравтодора Славомир Новак арестован на 3 месяца

Суд в Польше отправил под стражу не только бывшего главу Укравтодора, но и двух его сообщников.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, Новак и еще двое граждан Польши арестованы на три месяца: они подозреваются в получении неправомерной выгоды и легализации.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин уточнил, что двое других арестованных – бывший командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П.

Завадка арестован условно – он может выйти из-под стражи, если в течение месяца заплатит залог в 1 млн злотых.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака.

В свою очередь, в понедельник, 20 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищении средств на дорожном строительстве под руководством бывшего главы "Укравтородора" Славомира Новака.

Преступные действия происходили в период 2016-2019 годов, при этом начинались "схемы" на территории Украины, а заканчивались уже на территории Польши.

Согласно докладу главы НАБУ Сытника, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава "Укравтодора" Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций. За счет этой неправомерной выгоды на территории Польши создавалось предприятия – эти "коррупционные" средства пополняли их уставный капитал. Таким образом эти средства легализовались за границей.