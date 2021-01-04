5 баллонов кислорода в час: в Кропивницком построили уникальную станцию для борьбы с COVID

В пересчете на кислородные баллоны станция производит 4-5 баллона в час, что позволит полностью обеспечить нужды больницы.

При областной больнице Кропивницкого, опорной по лечению больных коронавирусом, построили кислородную станцию, которая способна производить до 300 кубов кислорода в сутки.

"Система перерабатывает уличный воздух и напрямую поставляет очищенный кислород пациентам", – сообщается в материале "24 канала". Станция была построена менее чем за два месяца. Она собрана из оборудования американского производства и полностью автоматизирована.

Строительство обошлось в 11 миллионов гривен. Закупку оборудования профинансировали совместно из областного (3,5 млн грн) и государственного (7,5 млн грн) бюджетов, отметил изданию "CBN" председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

Рядом с устройством по производству кислорода на территории больницы установили резервную цистерну, которая вмещает около 20 тонн этого жизненно-необходимого газа, что позволит медучреждению отказаться от кислородных баллонов в палатах и подавать его централизованно – через "кислородные розетки" у коек.

Как передает "Суспильне", в пересчете на кислородные баллоны, станция производит 4-5 баллона в час. Больница же в настоящее время использует от 60 до 98 баллонов в сутки, в зависимости от потребностей пациентов. "Теперь не будем каждый вечер считать, сколько баллонов использовали. Кислорода будет столько, сколько нужно", – отметила представитель больницы Лариса Андреева.

По словам его наладчиков, станция берет обычный уличный воздух, и при помощи специальных компрессоров и генератора разделяет его на составляющие под давлением до 8 атмосфер. В частности, получается почти 80% азота, а также ряд других газов, и собственно сам кислород.

"Одна составляющая идет в кислородопровод, а другие выбрасываются в атмосферу как ненужные", – сообщает издание. Отмечается также, что кислородная подстанция, которая была у областной больницы до монтажа новой, вырабатывала вдвое меньше, порядка 50 баллонов жидкого кислорода в день.

Как стало известно на днях, украинские больницы получат 100 кислородных концентраторов от ЮНИСЕФ, а также то, кому и в каких областях повезет с указанным оборудованием.