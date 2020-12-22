Украинские больницы получат 100 кислородных концентраторов от ЮНИСЕФ: кому повезет

Половину оборудования направят в больницы вблизи линии разграничения

100 кислородных концентраторов, закупленных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках поддержки правительства Украины в борьбе с пандемией COVID-19, доставят на этой неделе в пять больницы Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей, сообщило Министерство здравоохранения Украины в своем телеграмм-канале.

Такая помощь стала возможной при финансировании правительства Германии в сотрудничестве с Минздравом Украины.

По словам главы ведомства Максима Степанова, обеспечение больниц средствами защиты и оборудованием, поддержка медицинских работников, а также вакцинация, на сегодняшний день — это приоритетные задачи как для Украины, так и для всего мира.

"Я благодарю всех наших международным партнерам за поддержку и помощь. Только объединившись, мы сильнее врага", – подчеркнул он.

Отмечается, что половину партии оборудования направят в больницы, которые находятся вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

По состоянию на 22 декабря в Украине зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 14 020 украинцев. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 232 человека.

Напомним, коронавирус унес больше жизней украинцев, чем война на Донбассе.

Из-за стремительного распространения мутировавшего коронавируса в Украине изменят ПЦР-системы, добавив мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса.