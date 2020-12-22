Жертвы пандемии. Как коронавирус унес больше жизней украинцев, чем война на Донбассе

Фокус продолжает публиковать мнения экспертов по проблеме статистики смертности от коронавируса в Украине.

Вот эта публикация Би-би-си — очередное подтверждение эмпирического коэффициента ~3, на который нужно умножать официальную статистику ковидной смертности, чтобы получить реальную.

По данным Worldometers на сегодня в Украине умерло от ковида ~16500 человек т.е. в реальности — уже около 50000.

Для сравнения: за все годы войны на Донбасе, даже по самым пессимистичным официальным данным, погибло суммарно менее 10000 человек.

За год в ДТП в Украине гибнет около 3500 человек.

При этом, война однозначно признается колоссальным бедствием и главной угрозой существованию государства, а ДТП традиционно считаются чуть ли не главным риском внезапной смерти для рядового обывателя.

Однако, эпидемия, забравшая, за неполные 9 месяцев, минимум в пять раз больше людей, чем вся война, и в четырнадцать раз больше, чем ДТП за год — это какая-то несущественная фигня, ради которой даже не отменяют новогодние йолки.

Естественно, я понимаю, что ущерб от войны выражается не только прямыми жертвами. Однако, и эпидемия такого масштаба опасна не только непосредственной летальностью.

Сколько у нас косвенных смертей от неоказанной медицинской помощи из-за коллапса больниц? Сколько отложенных плановых операций привели к нетрудоспособности или даже смерти? Сколько прибавилось психических расстройств от тревоги или потери близких?

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Публикуется с согласия автора.