В Украине изменят ПЦР-тесты из-за мутировавшего коронавируса, – Ляшко

Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине изменят ПЦР-системы из-за мутировавшего коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК — или РНК-мишени) коронавируса.

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и скажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса", — сказал Ляшко.

Главный санврач сообщил, что изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля".

На прошлой неделе Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления.

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые регионы Великобритании, в частности ее столицу – Лондон, но Украина пока что не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.