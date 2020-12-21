"Ограничений не будет", - министр инфраструктуры о закрытии авиасообщения с Британией

“Несомненно, ограничения будут", — так комментировали СМИ возможное закрытие авиасообщения Украины с Британией в ОП утром 21 декабря.

Вечером 21 декабря на официальной странице Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в Facebook появилось сообщение касательно того, что Украина пока что не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

"У нас есть визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с обучения из-за границы домой на рождественские каникулы", — написал Криклий.

Министр добавил, что они будут мониторить эту ситуацию и, в случае необходимости, поменяют это решение.

Примечательно, что утром 21 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что правительство Украины активно проводило консультации касательно нового штамма коронавируса в Великобритании и, рассказывая о потенциальном перекрытии воздушной границы со страной, заявил, что "несомненно, ограничения будут", поскольку "это же безопасность" людей.

Отметим, в Соединенном Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название VUI-202012/01. По предварительной информации, вызываемое им заболевание проходит в более тяжелой форме.

Уже более 10 стран мира уже приняли решение об ограничении сообщения с Великобританией из-за более заразного штамма коронавируса. В Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что ситуация вышла из-под контроля: новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро. По словам Бориса Джонсона, новый штамм вируса на 70% заразнее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании введут жесткий карантин, который может продлиться больше месяца.