Все как в Европе: Украина начала мониторить выбросы парниковых газов

В стране поэтапно введут систему торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный сообщил своим подписчикам в Facebook, что в Украине начала действовать система по мониторинга за парниковыми выбросами, а также ведения соответствующей отчетности.

"С 1 января 2021 вступает в силу Закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС", – написал чиновник. Верховная Рада приняла документ 12 декабря 2020 года.

В связи с вступлением в силу закона, в Украине будет проводиться "в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов". Как пояснил главный инспектор: "Для ее внедрения и необходимо создание порядка мониторинга за эмиссией парниковых газов и ведения отчетности".

[ + – ] Facebook / AndriyMalovany

Сообщается также, внедренная система мониторинга позволит:

получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;

обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать;

внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, с которых эти выбросы осуществляются.

Кроме того, теперь предприятия будут обязаны подавать данные о выбросах CO2, а Госэкоинспекция должна проверять эти отчеты. При этом, в течение 3 месяцев после подачи документов инспекция может инициировать внеплановую проверку предприятия, чтобы сверить реальные выбросы и и информацию поданную в отчетах.

Отмечается, что вступивший в силу закон является составляющей частью Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного постановлением Кабинета министров 25 октября 2017 года.

Напомним, осенью 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что угроза глобального потепления так велика, что 21-ый век может оказаться последним для человечества.