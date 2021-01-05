С пятой попытки: Кулеба заявил, что Иран передал Украине отчет об авиакатастрофе МАУ

По словам главы МИДа, теперь у Украины есть 60 дней для комментариев и замечаний по отчету.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Обозреватель" сообщил, что Иран наконец-то передал нашей стране проект технического отчета касательно обстоятельств аварии Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года. В течение декабря иранская сторона неоднократно заявляла, что передала Украине этот проект отчета, однако украинский МИД информировал, что не получал его.

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Имеем 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", — сказал Кулеба.

Комментируя появившуюся в иранских СМИ информацию о том, что Тегеран якобы готов выплатить по 150 тысяч долларов родственникам погибших в катастрофе, глава МИДа Украины заявил, что официальных предложений по этому поводу им не поступало.

"Опыт последнего года научил нас: следует крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях относительно цифр", — сказал Кулеба.

Он добавил, что сейчас вокруг этой темы много информационного шума.

Замглавы МИДа Украины Евгений Енин, комментируя получение украинской стороной проекта отчета по катастрофе самолета МАУ, рассказал "Суспільному", что после внесения замечаний и предложений в отчет у Ирана будет еще месяц на его доработку. Финальную версию текста обнародуют только после утверждения ее советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Рано что-то комментировать по отчету, пока есть факт его получения, далее анализ покажет, насколько он нас удовлетворяет с точки зрения объективности и беспристрастности", — сказал Енин.

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время круглого стола подчеркнул, что, хоть Иран и критиковали разные стороны, его представители вскоре после трагедии сознались, что это произошло из-за ошибки, а виновных привлекли к ответственности.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.