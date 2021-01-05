В Харьковской области нужно объявить тотальную войну уличной наркомании, – Аваков

Борьба с наркоторговлей – одно из стратегических направлений деятельности МВД в 2021 году.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков призвал объявить беспощадную войну уличной наркоторговле.

Об этом министр сообщил на координационном совещании по вопросам правоохранительной деятельности в Харьковской ОГА, информирует пресс-служба МВД.

По инициативе Авакова одним из стратегических направлений определена программа тотальной борьбы с уличной наркоманией.

"Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании", – заявил он.

Министр обратился к участковым полицейским, киберполиции, прокуратуре и пограничникам с просьбой начать "беспощадную войну во всех направлениях распространения этой заразы".

Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов отметил, что проблема уличной наркомании и распространения наркотиков и психотропных препаратов в учебных заведениях – один из вопросов, которые возглавляют перечень проблем в результатах соцопросов в Харькове.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что удалось заблокировать работу 214 онлан-магазинов, продающих наркотики через мессенджер Telegram.