Родители получат доступ к электронным журналам и дневникам учеников

Родители смогут получить информацию о присутствии ребенка на уроках, узнать его оценки, прочесть комментарии и советы учителей.

После успешного завершения тестирования электронных школьных журналов и дневников МОН начало распространять этот сервис среди школ (на бесплатной основе).

В министерстве считают, что функционал модуля E-Journal является компромиссным с учетом необходимости оперативного внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Те школы, которые уже используют подобные коммерческие продукты, могут продолжать пользоваться ими. Планируется организовать их связь с государственной информационной системой АИКОМ, в которой будут аккумулироваться данные, в частности, об успешности обучения учащихся.

"Это только первый шаг к расширению функциональных возможностей системы АИКОМ, которая впоследствии станет мощным инструментом для анализа образовательных данных и принятия соответствующих управленческих решений", – отметил заместитель министра образования и науки по вопросам цифровизации Артур Селецкий.

Информация в журнал будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.

Родители смогут получить информацию о присутствии ребенка на учебе, узнать его оценки, прочесть комментарии и советы учителей, а ученики – получать задания, следить за расписанием и др.

Разработка модуля E-Journal началась осенью 2020 года, в октябре был начат пилотный проект. После доработки модуль был введен в промышленную эксплуатацию.

Распорядителем модуля E-Journal является Институт образовательной аналитики. По запросу школы он выдает права администратора названному ею человеку.

За первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключились около 100 школ.

Напомним, в ноябре сообщалось, что со следующего учебного года все школы Киева перейдут на электронные классные журналы, а бумажные версии документа больше не будут использовать. Уже в этом учебном году почти все 1–4 классы столицы перешли на работу в системе "Электронный журнал". Об этом сказал исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский. По его словам, каждая четвертая школа в Киеве уже не один год работает с различными ресурсами, такими как "Единая школа", "HUMAN школа", shodennik.ua, SMART SCHOOL, e-schools.info, school.academy.com.ua, atoms.com.ua и др.

Еще в 2018 году украинский стартап разработал платформу электронной школы, где дневниками, учебниками и журналами можно пользоваться в онлайн-режиме. Проект "Підручник.ua" изначально создавался как платформа онлайн-учебников. Но со временем команда решила на его основе построить "электронную школу", чтобы учителя и учащиеся имели доступ к учебникам, журналам, расписанию и дневникам.