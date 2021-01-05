"Девушка с собачкой из Уханя" все-таки заразилась заразилась коронавирусом, но в Украине

Херсонка Анастасия Зинченко находится в больнице с двусторонней пневмонией.

Анастасия Зинченко в начале прошлого года стала известна на тем, что отказалась без своей собачки покидать китайский город Ухань в начале пандемии коронавируса. В процесс ее возвращения вмешался президент Владимир Зеленский, подключились госорганы, через несколько месяцев девушке удалось вернуться. А на днях она попала в больницу с двусторонней пневмонией.

На Новый год у девушки поднялась температура до 37,5 градусов. Она сдала тест и анализы, прошла обследования. УЗИ и КТ показали, что у Анастасии двухсторонняя пневмония. С СOVID-19 и поражением легких она обратилась в одну из столичных больниц, сообщило издание "Херсон типичный" (девушка родом из этого города).

"Поддерживаю иммунитет витаминами, иммуностимуляторами. Много воды и добавки для разжижения крови", – так описала Зинченко в Instagram свое лечение.

Судя по записям в соцсетях, девушка встречала Новый год дома с возлюбленным. Как ранее писал Фокус, уже почти год она встречается с Максимом Соколюком, главой Госмиграционной службы Украины. Именно он занимался возвращением девушки домой из Уханя.

Пара арендует квартиру. Соколюк по-прежнему находится на госслужбе, а Зинченко продвигает себя в интернете как фотографа.