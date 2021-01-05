"Все было законно", - ОП про участие детей в съемках Новогоднего обращения Зеленского

К съемкам детей привлекли с письменного разрешения родителей и соблюдением всех норм законодательства, объясняют в Офисе президента.

Дети принимали участие в съемках в определенных слотах как раз в те моменты, когда они и должны появляться в кадре, сообщил "Укринформу" советник ОП Михаил Подоляк.

"Съемки с детьми в среднем длились по несколько часов. Конечно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. Отдельно были взяты разрешения у родителей на съемку детей. Ни у кого из родителей не было претензий в адрес съемочной группы", — заявил Подоляк.

Также, по его словам, фотографии от агентства LOT скорее всего, являются фейком. Он не исключил, что это могли сделать политические оппоненты, чтобы раздуть скандал на пустом месте. С модельным агентством LOT съемочная группа не сотрудничала.

[ + – ] Такие сообщения стали массово появляться в соцсетях.

У всех детей, по словам Подоляка, остались исключительно позитивные впечатления и эмоции от участия в съемочном процессе.

Напомним, что ранее в соцсетях появились сообщения о том, что съемки детей для новогоднего поздравления Владимира Зеленского продлились до трех часов ночи. За работу им якобы платили 500 гривен.

В связи с этой информацией президента начали обвинять в незаконной эксплуатации детей, снявшихся в его новогоднем обращении. В частности, в действиях представителей главы государства усматривают нарушение трудового законодательства, которое запрещает привлечение несовершеннолетних к работам, если смена приходится на время после 22:00. Съемки ролика якобы закончились в 3 часа ночи.