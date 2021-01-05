13 тысяч за УДО: на Николаевщине начальство колонии требовало у заключенных деньги (фото)

У фигурантов дела найдены банковские карты, на которые перечислялись средства. Платили им за "нормальные" условия содержания, положительные характеристики и УДО.

В Николаевской области двух работников Арбузинской исправительной колонии №83 задержали за вымогательство и получение 13 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Отмечается, что должностные лица госучреждения, используя свое служебное положение, путем вымогательства получили от одного из заключенных неправомерную выгоду в размере 13 тысяч гривен за решение вопроса о его условно-досрочном освобождении.

Должностных лиц задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас в рамках уголовного производства по части 3 статье 368 УПК Украины продолжаются следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершения преступления.

Как уточняет пресс-служба ГБР, уже ведутся девять обысков по месту проживания и работе фигурантов, также обнаружены банковские карты, на которые перечислялись средства.

Кроме этого, указанные лица проверяются на причастность к получению неправомерной выгоды от других заключенных и их родных.

Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Им грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, ранее в Киевской области сообщили о подозрении трем участникам преступной группы, которые организовали мощную нарколабораторию по изготовлению метадона и сбыту его на территории Украины и стран ближнего зарубежья. Одна из организаторов, гражданка РФ, попыталась откупиться от силовиков. Начальнику отдела департамента по борьбе с наркопреступностью она предложила взятку в 85 тысяч долларов за то, что ее и помощников не будут привлекать к ответственности. Однако офицер полиции сразу сообщил об этом предложении сотрудникам внутренней безопасности.