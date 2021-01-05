Аваков назвал Харьков "ментовским городом" и заверил, что "националисты тут править не будут"

Министр назвал Харьковский регион "ключевой областью государственности страны" и отметил, что нельзя допустить расшатывания ситуации. Зачинщикам беспорядков он пообещал "демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил перед силовиками Харьковской области и "провел линию" политики его ведомства по отношению к харьковским группировкам националистически-настроенных активистов.

"Государственная позиция всех ветвей власти крайне важна, так как Харьковская область имеет стратегическое значение для обеспечения баланса в стране и недопущения расшатывания общественно-политической ситуации", – отметил Аваков на заседании во вторник, 5 января, передает "Харьков.инфо".

По словам министра, в Харькове решающее слово останется за представителями силовых ведомств.

"Харьков всегда был ментовский город, как говорили, — заявил Арсен Аваков. — Говорилось, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам".

Аваков предупредил возможных зачинщиков беспорядков, что будет "асимметрично-жестко" реагировать на все подобные инциденты: "Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция".

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Как сообщает местное издание "Харьков.Vgorode", министр отметил что в 2021 году, одним из стратегических направлений будет война с наркоманией: "Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена ​​тотальная война уличной наркомании. Я призываю все силовые структуры, от участковых полицейских и киберполиции в прокуратуру и пограничников, начать беспощадную войну по всем направлениям распространения этой заразы!"

На это, присутствовавший на заседании исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов отметил, что распространения наркотиков и психотропных препаратов в учебных заведениях – один из вопросов, которые возглавляют список проблем по результатам соцопросов в городе.

Как отмечает портал "Мой Харьков", среди прочего, министр сообщил собравшимся, что с этого года в Харьковской области будет "усилена работа по внедрению первой мотивационной программы МВД", а именно – предоставлены дополнительные возможности на приобретения жилья полицейскими и спасателями области на льготных условиях.

Как мы уже сообщали, новый руководитель Харькова Игорь Терехов, ранее был замечен журналистами, совершающим поездки из Харькова в Киев, на тайные встречи с главой МВД Арсеном Аваковым.