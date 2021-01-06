Статистика коронавируса в Украине на 6 января: количество смертей растет

За сутки выздоровели 14 490 человек.

По состоянию на 6 января в Украине выявлено 6 911 новых случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале Минздрава и в системе мониторинга распространения вируса СНБО.

Среди заболевших – 203 ребенка и 406 медработников. 2 978 человек были госпитализированы. Выздоровели 14 490 граждан, скончались 228 (днем ранее — 202).

За последние сутки было проведено 34 938 ПЦР-теста и 18 030 тестом методом ИФА.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине было зафиксировано 1 090 496 случаев COVID-19. Из них выздоровели 761 898 человек, а 19 357 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 115 300 (+931);

Винницкая область – 23 155 (+158);

Волынская область – 33 709 (+135);

Днепропетровская область – 60 476 (+225);

Донецкая область – 38 088 (+259);

Житомирская область – 40 263 (+ 88);

Закарпатская область – 28 676 (+76);

Запорожская область – 56 586 (+622);

Ивано-Франковская область – 43 873 (+ 120);

Киевская область – 61 704 (+596);

Кировоградская область – 8 663 (+65);

Луганская область – 11 240 (+187);

Львовская область – 63 610 (+324);

Николаевская область – 32 680 (+ 120);

Одесская область – 73 950 (+668);

Полтавская область – 37 884 (+309);

Ровенская область – 42 012 (+243);

Сумская область – 41 710 (+115);

Тернопольская область – 34 620 (+161);

Харьковская область – 71 213 (+557);

Херсонская область – 18 435 (+117);

Хмельницкая область – 40 328 (+316);

Черкасская область – 40 746 (+345);

Черновицкая область – 40 903 (+139);

Черниговская область – 30 672 (+35).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 4 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23,81% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 5 800. Тогда было проведено 24 154 ПЦР-тестов.