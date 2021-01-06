Полиция открыла дело в связи с гибелью сына Корбана

Сведения по факту гибели сына политика внесены в ЕРДР.

Полиция внесла сведения по факту гибели сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана Льва Корбана в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Внесены сведения в ЕРДР по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – говорится в сообщении.

Об исчезновении 16-летнего Льва Корбана стало известно 5 января, когда он отправился кататься на багги вместе со своей одноклассницей Юлией Васик и пропал. В СМИ сообщили о том, что первой тревогу забила мать девочки после того, как дочь не вернулась домой.

Около восьми часов вечера перевернутый багги нашли на дне реки Мокрая Сура возле села Новоалександровка на окраине Днепра, где, по информации журналистов, жила погибшая. Тела детей находились внутри транспортного средства. С помощью троса спасатели вытащили багги из воды.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, однако водитель не справился с управлением, и багги слетел в реку. Юноша и девушка не смогли выбраться, поскольку были пристегнуты, и, несмотря на небольшую глубину, утонули.

У Геннадия Корбана всего четверо сыновей. Старшая сестра политика в 1989 году переехала в Израиль с семьей.