В отеле возле Буковеля вспыхнул пожар, эвакуированы 25 человек (фото)

Горели два спаренных коттеджа площадью 25 на 10 метров.

В селе Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области в ночь на 6 января горел отель, сообщается на сайте ГУ ГСЧС региона.

Информация о возгорании поступила спасателям в 3:48. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, то увидели, что огонь охватил два спаренных коттеджа на площади 250 квадратных метров. Из помещения вывели на свежий воздух 25 человек, которые проживали в отеле.

Фото: ГСЧС

На ликвидации огня были задействованы 27 сотрудников пожарно-спасательных частей Яремче, Ворохты, Делятина, Буковеля, Поляницы и смена лперативно-координационного центра регионального управления ГСЧС.

Пожар удалось локализовать в 5:54, а в 7:18 — ликвидировать. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства инцидента.

Село Поляница, где горел отель, находится неподалеку от подножия горы Буковель. Там, как известно, расположен крупнейший горнолыжный курорт Украины "Буковель". Такое расположение способствует тому, что в населенном пункте останавливаются туристы, приезжающие отдыхать в Карпаты, а заодно – и покататься на лыжах.

Ранее еще на одном курорте, в Славском, Львовской области, 74 человека застряли на высоте после того, как из строя вышла трансформаторная подстанция, и остановился кресельный подъемник. Спасательная операция, в ходе которой людей сняли с высоты, продолжалась два часа.