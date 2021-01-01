В Славском спасатели сняли со сломавшегося подъемника 74 туриста (фото, видео)

Среди туристов были три беременные женщины и 13 детей.

На горнолыжном курорте в Славском во Львовской области 74 человека застряли на высоте после того, как из строя вышла трансформаторная подстанция, и остановился кресельный подъемник, сообщили в ГУ ГСЧС Львовской области.

Информацию о происшествии спасатели получили 1 января в 13:35. В течение часа были организованы работы по снятию туристов с подъемника, и уже в 16:05 сотрудники ГСЧС сняли последнего человека. Среди тех, кто оказался заложником остановившегося подъемника, – три беременных женщины и 13 детей.

Фото: ГСЧС

На момент проведения спасательной операции температура воздуха составила один градус тепла. Для того, чтобы достать людей, привлекли 16 человек и две машины от ГСЧС, к ним на подмогу приехали еще 11 человек с техникой специального центра быстрого реагирования из Дрогобыча.

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Аналогичное происшествие имело место в прошлом году, когда 17 января спасатели были направлены в Славское, где остановился подъемник. Тогда они сняли 32 человек, в том числе пятерых детей.

Напомним, на Драгобрате деталь оторвалась от подъемника во время движения кресел, и вместе с ней вниз рухнули два человека.