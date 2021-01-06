Правопорядок на рождественские праздники будут обеспечивать более 26 тысяч силовиков, – МВД

По подсчетам правоохранителей, в праздничных мероприятиях планируют принять участие около 600 тысяч граждан.

На рождественские праздники обеспечивать правопорядок в Украине будут более 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи нацгвардейцев. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Нацполиция.

По его словам, все подразделения МВД перейдут на усиленный вариант службы. Основное внимание будет уделено к обеспечению общественной безопасности вблизи культовых сооружений и местах массового скопления граждан.

"По подсчетам правоохранителей, в праздничных мероприятиях по случаю Рождества планируют принять участие около 600 тысяч граждан. На праздник Рождества Христова к обеспечению порядка будут привлечены более 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", – сказал Яровой.

Он добавил, что подразделения ГСЧС накануне обследовали церковные сооружения, где будут проходить богослужения.

"На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники и восемь воздушных судов ГСЧС, в частности, самолет АН-26 в медицинском варианте в аэропорту Киев им. И. Сикорского. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в готовности находится 25 пиротехнических расчетов", – сказал замминистра.

Напомним, глава Киевского патриархата Филарет заявил, что украинцы еще не готовы праздновать Рождество 25 декабря. По юлианскому календарю Рождество празднуют Украинская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Русская церкви.