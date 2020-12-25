Украинцы не готовы отмечать Рождество 25 декабря, – Филарет

По мнению Филарета, для православной церкви не имеет значения, когда праздновать Рождество.

Украинцы еще не готовы праздновать Рождество 25 декабря.

Такое мнение выразил глава Киевского патриархата Филарет, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По его словам, для православной церкви с точки зрения вероучения не имеет значения, когда праздновать Рождество 7 января или 25 декабря.

"Только народ влияет на то, что в Украине по сей день традиционно отмечают Рождество 7 января. Ведь даже сегодня украинцы еще морально не готовы отказаться от традиции и перейти на новый стиль празднования", – заявил Филарет.

Он также напомнил, что не только католики, но и многие православные поместные церкви отмечают Рождество по григорианскому календарю 25 декабря. А вот оставшихся верным юлианскому календарю, по мнению Филарета, осталось не так уже и много: Украинская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Русская церкви.

Ранее предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что в Украине на праздники не будут закрываться храмы из-за коронавируса, но церкви должны придерживаться карантинных ограничений.

Отметим, вечером 23 декабря Религиозно-информационная служба, ссылаясь на настоятеля Гасинца, сообщила, что в храме Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония в Черновцах "по общей инициативе парафиян и настоятеля Гасинца" решили впервые отпраздновать Рождество 25 декабря. Тогда Гасинец рассказывал, что инициатива отмечать праздник по григорианскому календарю поступала от людей еще в прошлом году, и праздновать его по новому стилю нужно, в том числе, чтобы "оторваться от России".

Позже появилось опровержение этой информации. Настоятель этой епархии Василий Гасинец рассказал, что служба в католическое Рождество состоится только для одной семьи, в которую входят три поколения парафиян.