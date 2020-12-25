Греко-католики в Черновцах все же будут праздновать Рождество 7 января

25 декабря должна состояться литургия только для одной большой семьи, которая планирует выехать за границу и не сможет присутствовать на служении 7 января.

24 декабря на информационном ресурсе Украинской греко-католической церкви появилось опровержение информации о том, что в храме Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония в Черновцах в этом году будут впервые праздновать Рождество по новому стилю, 25 декабря. Настоятель этой епархии Василий Гасинец рассказал, что служба в католическое Рождество состоится только для одной семьи, в которую входят три поколения парафиян.

"Поскольку большая семья, в которую входит три поколения прихожан, выезжает за границу и 7 января не будет возможности принять участие в Рождественском богослужении, то они попросили 25 декабря отслужить для них Святую Литургию с литургическим рождественскими текстами. С этой просьбой я обратился к нашему владыке Иосафату Мощичу, который на благо верных благословил это сделать завтра однократно", — сказал Василий Гасинец.

Он добавил, что и он и прихожане понимают, что изменить дату празднования Рождества нельзя на уровне отдельных парафий. Сделать это можно только на уровне всей УГКЦ.

Отметим, вечером 23 декабря Религиозно-информационная служба, ссылаясь на настоятеля Гасинца, сообщила, что в храме Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония в Черновцах "по общей инициативе парафиян и настоятеля Гасинца" решили впервые отпраздновать Рождество 25 декабря. Тогда Гасинец рассказывал, что инициатива отмечать праздник по григорианскому календарю поступала от людей еще в прошлом году, и праздновать его по новому стилю нужно, в том числе, чтобы "оторваться от России".

"Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг. И это очень правильно так делать, когда инициатива исходит от самих прихожан. Как по мне, 25-го декабря – это не только о религии, но и о политике: чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим Папой и оторваться от России", – рассказывал он.

Тогда сообщалось, что от рождественской службы 7 января приход не отказывался, чтобы "люди привыкали постепенно".

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что в Украине на праздники не будут закрываться храмы из-за коронавируса, но церкви должны придерживаться карантинных ограничений.