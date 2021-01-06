Жванию вызывают в ГБР в качестве свидетеля по делу Майдана

Допрос назначен на 21 января.

Экс-депутата Верховной Рады Давида Жванию, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, и который неоднократно заявлял, что готов давать показания против представителей прошлой власти, вызывают на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о массовых протестах на Майдане.

Об этом сообщает издание Страна со ссылкой на Капитал.

Согласно информации ресурса, Жвания должен прибыть в ГБР в четверг, 21 января. Он уже заявил, что намерен прибыть на допрос в назначенное время.

Жвания давно утверждает, что владеет полной информацией о том, что происходило в стране в 2014-2015 годах и готов делиться ею со следствием, если получит гарантии безопасности.

При этом, по его словам, он готов даже сесть в тюрьму, если вместе с ним за решеткой окажутся экс-президент Петр Порошенко, а также Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Виталий Кличко и многие другие.

Он также сказал, что если с ним что-то случится, то причастным к этому будет Петр Порошенко.

Жвания заявил, что передал своим западным адвокатам некую информацию и документы, и что их обнародуют, если он не сможет это сделать сам.

Напомним, ранее Жвания говорил, что Порошенко в 2013-2014 годах организовал серию похищений и избиений активистов и попросил главу государства Владимира Зеленского не сидеть сложа руки, а действовать.