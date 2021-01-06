СБУ раскрыла архивы о том, как КГБ боролось с Рождеством (фото)

Служба безопасности открыла советские архивы КГБ с секретными отчетами о том, как власти боролись с празднованием новогодних праздников.

С 1972 года КГБ проводила операцию "Блок", которая была направлена на поиск "националистически настроенных личностей новогодних колядках", сообщило СБУ в Фейсбуке.

13 января 1972 года КГБ дали первый отчет ЦК Компартии Шелесту про официальный старт операции. Начались обыски и задержания людей в Киеве, Львове. В частности, провели обыски в Киеве у Ивана Светличного, Даниила Шумука, Леонида Селезненко, Василия Стуса, Надежды Светличной и других.

[ + – ] Слева направо Любомира Попаданюк Василь Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские, Михаил Горинь; сидят — Стефания Шабатура (образ рома) Марьян Гатало, Александр Кузьменко

Во Львове проводились обыски у Вячеслава Черновола, Стефании Шабатуры и других.

Позднее подобные операции возобновились в 1974 году.

В результате обысков изымались националистичные листовки, тексты и заявления Черновола и Стуса.

Советская власть выходила на "националистически настроенных лиц" с помощью прослушки, слежки за людьми, усиленными отрядами милиции и "дружинников" в местах появления колядников. В СБУ подчеркивают, что несмотря на репрессии, люди сохранили верность традициям.

[ + – ] Секретный отчет [ + – ] Секретный отчет [ + – ] Секретный отчет [ + – ] Секретный отчет [ + – ] Секретный отчет [ + – ] Секретный отчет

Напомним, что в Украине создают архив репрессий коммунистического режима.