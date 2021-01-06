СБУ раскрыла архивы о том, как КГБ боролось с Рождеством (фото)
Служба безопасности открыла советские архивы КГБ с секретными отчетами о том, как власти боролись с празднованием новогодних праздников.
С 1972 года КГБ проводила операцию "Блок", которая была направлена на поиск "националистически настроенных личностей новогодних колядках", сообщило СБУ в Фейсбуке.
13 января 1972 года КГБ дали первый отчет ЦК Компартии Шелесту про официальный старт операции. Начались обыски и задержания людей в Киеве, Львове. В частности, провели обыски в Киеве у Ивана Светличного, Даниила Шумука, Леонида Селезненко, Василия Стуса, Надежды Светличной и других.
Во Львове проводились обыски у Вячеслава Черновола, Стефании Шабатуры и других.
Позднее подобные операции возобновились в 1974 году.
В результате обысков изымались националистичные листовки, тексты и заявления Черновола и Стуса.
Советская власть выходила на "националистически настроенных лиц" с помощью прослушки, слежки за людьми, усиленными отрядами милиции и "дружинников" в местах появления колядников. В СБУ подчеркивают, что несмотря на репрессии, люди сохранили верность традициям.
Напомним, что в Украине создают архив репрессий коммунистического режима.