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СБУ раскрыла архивы о том, как КГБ боролось с Рождеством (фото)

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архив кгб, архив сбу, антисоветская деятельность, украинские традиции, кгб, сбу, рождество
Фото: 24 Канал | В делах фигурируют Черновол, Стефанишина, Стус, Шумук и другие.

Служба безопасности открыла советские архивы КГБ с секретными отчетами о том, как власти боролись с празднованием новогодних праздников.

С 1972 года КГБ проводила операцию "Блок", которая была направлена на поиск "националистически настроенных личностей новогодних колядках", сообщило СБУ в Фейсбуке.

13 января 1972 года КГБ дали первый отчет ЦК Компартии Шелесту про официальный старт операции. Начались обыски и задержания людей в Киеве, Львове. В частности, провели обыски в Киеве у Ивана Светличного, Даниила Шумука, Леонида Селезненко, Василия Стуса, Надежды Светличной и других.

вертеп
Слева направо Любомира Попаданюк Василь Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские, Михаил Горинь; сидят — Стефания Шабатура (образ рома) Марьян Гатало, Александр Кузьменко

Во Львове проводились обыски у Вячеслава Черновола, Стефании Шабатуры и других.

Позднее подобные операции возобновились в 1974 году.

В результате обысков изымались националистичные листовки, тексты и заявления Черновола и Стуса.

Советская власть выходила на "националистически настроенных лиц" с помощью прослушки, слежки за людьми, усиленными отрядами милиции и "дружинников" в местах появления колядников. В СБУ подчеркивают, что несмотря на репрессии, люди сохранили верность традициям.

архивы сбу
Секретный отчет
архивы сбу
Секретный отчет
архивы сбу
Секретный отчет
архивы сбу
Секретный отчет
архивы сбу
Секретный отчет
архивы сбу
Секретный отчет
архивы сбу
архивы сбу
архивы сбу
архивы сбу
архивы сбу
архивы сбу

Напомним, что в Украине создают архив репрессий коммунистического режима.