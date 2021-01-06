В ВСУ просят не использовать термины "Восток Украины" и "так называемые ДНР/ЛНР"

Необходимо использовать термины, чтобы Украина и мир говорили о войне "единым языком".

Одинаковое восприятие войны позволит быстрее и эффективнее искать решения проблем и избегать конфликтов из-за отсутствия единого понимания событий, — идется в заявлении СтратКом ВСУ в Фейсбуке.

Использование в СМИ терминов по типу: "война", "вооруженный конфликт", "боевики", "сепаратисты", "террористы", "гражданская война" и другие создают разное понимание событий в Донецкой и Луганской области.

Поэтому в управлении называют два правильных термина, которыми необходимо называть события – "временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях" и "оккупированная часть Донбасса".

Использование термина "так называемые ДНР/ЛНР" позволяет легализировать существование отдельных "самопровозглашенных республик", чего и добивается Россия.

Фото: facebook / СтратКом ВСУ

Неверным является и название "Восток Украины". Так как данный термин расширяет территорию конфликта и на Харьковскую область. Также это является продолжением российской пропаганды, которая противопоставляет "восток Украины" "большой Украине". А термин "Юго-Восток" захватывает и Одесскую, Запорожскую области, что также неверно. Использование таких терминов ведет к манипуляции, что восток Украины имеет какой-то особый статус.

Напомним, что в ВСУ ряд частей получили почетные наименования.