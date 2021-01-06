Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации в Украине

Ранее СМИ сообщили, что якобы вакциной привились топ-чиновники, бизнесмены и их семьи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации от от коронавируса чиновников, бизнесменов и политиков. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", — сообщил он.

Премьер-министр сказал, что сам готов привиться от Covid-19 и сделает это за свои деньги, когда вакцина поступит в украинские больницы.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с Covid-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", — говорит Шмыгаль.

Издание "Страна" сообщило, что якобы тайной вакциной привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей. Стоимость одной дозы составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Напомним, замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав намерен до марта 2022 года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев, для этого необходимо 46 млн доз вакцины.