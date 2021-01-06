Уголовное дело о "золотом" Ленине под Одессой закрыли: на декоммунизацию нет денег

Активисты не один раз пытались снести памятник, но им не позволяли местные жители.

Памятник Ленину в селе Калчева Болградского района, выкрашенный золотистой краской, не будут сносить: полиция закрыла уголовное производство из-за того, что нет денег на демонтаж. Об этом сообщает "БессарабияInform" со ссылкой на письмо-отчет главы Болградской РГА Андрея Кучмиева в адрес Регионального контактного центра в Одесской области.

Болградское отделение полиции решило прекратить уголовное производство по недемонтированному памятнику.

В письме главы РГА от 7.12.2020 говорится о том, что Ленин в Калчево не демонтирован на сегодняшний день, а деньги отсутствуют. На этом основании и принято решение о прекращении производства по данному факту.

В своем письме Кучмиев также отметил, что данное решение может быть обжаловано в суде.

По поводу этого памятника Ленину активисты общественной организации "Декоммунизация. Украина" обращались к правоохранителям. После их обращения и было открыто производство.

Памятник в Калчево хотели демонтировать неоднократно, но местные жители не позволяли это сделать.

Напомним, в ноябре в Киеве в районе станции Почайна неизвестные установили памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину, обвязали шею постамента желто-синим флагом и прикрепили несколько табличек с расценками для желающих сфотографироваться рядом с постаментом.