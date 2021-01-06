"Наказание будет жестким": Зеленский отреагировал на слухи о подпольной вакцнации

Ранее СМИ сообщили, что якобы вакциной подпольно привились топ-чиновники, бизнесмены и их семьи.

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям срочно проверить информацию о якобы поступившей в Украину контрабандным путем вакцине от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что у государства есть четкий план вакцинации.

"Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID", – сказал президент.

Президент добавил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Напомним, издание "Страна" сообщило, что якобы тайной вакциной привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей. Стоимость одной дозы составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Напомним, замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав намерен до марта 2022 года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев, для этого необходимо 46 млн доз вакцины.