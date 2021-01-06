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Киевлянка выбросила с 8-го этажа своего трехлетнего ребенка (фото, видео)

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троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
Фото: Dtp.kiev.ua

Объясняя, зачем она это сделала, женщина ответила репортеру: "Потому что я тебя любила".

В среду, 6 января на киевской Троещине женщина выбросила собственного трехлетнего сына из окна своей квартиры на восьмом этажа дома 33А по проспекту Романа Шухевича (бывшее название – Генерала Ватутина).

Как сообщает местное издание "Dtp.kiev.ua", мальчика в тяжелом состоянии доставили в клинику "Охматдет", где в настоящее время врачи борются за его жизнь.

"Как рассказали соседи, сначала женщина выбрасывала вещи и продукты из окна, а затем выбросила и своего сына. Почему женщина так поступила будет выяснять психиатрическая экспертиза, хотя соседи прямо говорят, что она последние дни была постоянно в состоянии алкогольного опьянения и постоянно конфликтовала с мужем", – отметил журналист издания, публикуя снимки с места происшествия:

троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная
троещина, ватутина, ребенок, выбросили, окно, восьмого, этажа, пьяная

Источник: Dtp.kiev.ua

По словам корреспондента: "Малыша спасло, что он упал на землю". Сообщается также, что когда в квартиру зашли сотрудники полиции и "Автопатруль Майдан", мать была в неадекватном состоянии. В частности, очевидцы отметили, что женщина была нетрезвой.

На видео киевлянка сама признается, что выбросила своего ребенка из окна, отрицательно ответив на вопрос, выпал ли мальчик сам. Объяснила женщина свой поступок так: "Потому что я тебя любила". Оператор, снимавший ролик, переспросил: "Кого, меня?". Женщина ответила с такой же уверенностью: "Да".

Источник: Dtp.kiev.ua

Как сообщил Богдан Устименко, представитель организации "Автопатруль Майдан", который выехал на место событий вместе с полицией: "Ребенок был в тяжелом состоянии. У него изо рта шла кровь. В этот момент я увидел, что на восьмом этаже в полный рост стояла женщина на подоконнике окна".

Отговорив женщину прыгать из окна, сотрудники полиции поднялись на восьмой этаж, выломали двери, и обнаружили в коридоре мать пострадавшего с бенгальским огнем и зажигалкой.

Источник: Dtp.kiev.ua

Напомним, недавно в областной больнице Мариуполя из окна выпрыгнул молодой 30-летний мужчина, который посещал там своего больного отца.