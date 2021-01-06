Киевлянка выбросила с 8-го этажа своего трехлетнего ребенка (фото, видео)

Объясняя, зачем она это сделала, женщина ответила репортеру: "Потому что я тебя любила".

В среду, 6 января на киевской Троещине женщина выбросила собственного трехлетнего сына из окна своей квартиры на восьмом этажа дома 33А по проспекту Романа Шухевича (бывшее название – Генерала Ватутина).

Как сообщает местное издание "Dtp.kiev.ua", мальчика в тяжелом состоянии доставили в клинику "Охматдет", где в настоящее время врачи борются за его жизнь.

"Как рассказали соседи, сначала женщина выбрасывала вещи и продукты из окна, а затем выбросила и своего сына. Почему женщина так поступила будет выяснять психиатрическая экспертиза, хотя соседи прямо говорят, что она последние дни была постоянно в состоянии алкогольного опьянения и постоянно конфликтовала с мужем", – отметил журналист издания, публикуя снимки с места происшествия:

Источник: Dtp.kiev.ua

По словам корреспондента: "Малыша спасло, что он упал на землю". Сообщается также, что когда в квартиру зашли сотрудники полиции и "Автопатруль Майдан", мать была в неадекватном состоянии. В частности, очевидцы отметили, что женщина была нетрезвой.

На видео киевлянка сама признается, что выбросила своего ребенка из окна, отрицательно ответив на вопрос, выпал ли мальчик сам. Объяснила женщина свой поступок так: "Потому что я тебя любила". Оператор, снимавший ролик, переспросил: "Кого, меня?". Женщина ответила с такой же уверенностью: "Да".

[ + – ] Источник: Dtp.kiev.ua

Как сообщил Богдан Устименко, представитель организации "Автопатруль Майдан", который выехал на место событий вместе с полицией: "Ребенок был в тяжелом состоянии. У него изо рта шла кровь. В этот момент я увидел, что на восьмом этаже в полный рост стояла женщина на подоконнике окна".

Отговорив женщину прыгать из окна, сотрудники полиции поднялись на восьмой этаж, выломали двери, и обнаружили в коридоре мать пострадавшего с бенгальским огнем и зажигалкой.

[ + – ] Источник: Dtp.kiev.ua

Напомним, недавно в областной больнице Мариуполя из окна выпрыгнул молодой 30-летний мужчина, который посещал там своего больного отца.