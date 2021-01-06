Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил о гуляющем по стране коронавирусе

"Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе – большая единая украинская семья", – пожелал украинцам президент.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление с Рождеством, отмечаемым по православному обряду 7 января.

Он назвал этот праздник символом "непобедимости добра и милосердия человеческой души".

"Не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя", – считает Зеленский.

Президент подчеркнул, что нынешнее Рождество – особенное, отмечаемое в условиях пандемии коронавируса. "Давайте помнить, что важным принципом христианства забота и попечение о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для здоровья вас и окружающих", – сказал он.

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Напомним, 7 января в Украине ожидается ухудшение погоды. В западных областях, днем дождь, местами с мокрым снегом, в центральных, Житомирской и Киевской областях местами значительные осадки. Ночью и утром в большинстве областей туман.